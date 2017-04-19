Tudor Sonunda Vazgeçti!

Cim-Bom'a geldiği günden bu yana 3-4-3 ve 4-4-2 gibi taktik düzenleri deneyen Igor Tudor, Riekerink dönemindeki 4-2-3-1'e dönüyor. Hırvat teknik adam, bu sistemle birlikte Sneijder'a da Fenerbahçe derbisiyle birlikte formasını teslim edecek.



Galatasaray, 23 Nisan'daki Fenerbahçe derbisinde eski düzene dönecek. Cim-Bom, Jan Olde Riekerink döneminde olduğu gibi 4-2-3-1 sistemiyle Fenerbahçe derbisine çıkacak.



Fenerbahçe maçına günlerdir hazırlanan Hırvat teknik direktör, geldiği günden bu yana denediği 3-4-3 ve 4-4-2 taktiklerini bir kenara attı, en uygun sistemin Riekerink döneminde olduğu gibi 4-2-3-1 olduğunu belirledi. Tudor'daki bu keskin dönüş, aynı zamanda oyuncu tercihlerinde de ciddi değişiklikleri beraberinde getirdi.Tercihlerinde, 10 numara pozisyonuna yer olmadığını belirten ve bu yüzden Sneijder'i kulübeye çeken Tudor, sistem değişikliğiyle bu sorunu ortadan kaldıracak. Hollandalı yıldız futbolcu yine forvet arkasında serbest oynayacak. Kanatlarda ise Yasin ve Bruma şans bulacak. Forvette Eren ve Podolski arasında kararsız kalan Tudor'un tercihini Alman futbolcudan yana kullanması bekleniyor. 4'lü savunmanın önünde Selçuk'un bu maçtaki partneri ise Tolga Ciğerci ve de Jong'tan biri olacak. Ancak ibre şu an Tolga'dan yana görünüyor.



Dörtlü savunma ise Tudor'u en çok düşündüren bölge... Carole sol bekteki yerine bu maçta dönecek. Göbekte ise Chedjou ile Hakan Balta ön plana çıkıyor. Buradaki alternatif isim ise Ahmet Çalık. Sağ bek ise yine çok bilinmeyenli denklem. Linnes, Sabri ve Cavanda arasında tercih yapmaya hazırlanan Tudor, Semih Kaya'yı bu kez sağ bekte düşünmüyor.



Kaynak: Skorer