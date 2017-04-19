Tudor Son Kararını Verdi
Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor, Fenerbahçe derbisinde ileri uçta hangi futbolcuyu oynatacağına karar verdi.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, forvet bölgesindeki tercihini de belirledi. Hırvat teknik adam, Lukas Podolski ile Eren Derdiyok arasındaki tercihini Alman golcüden yana kullanmaya karar verdi.
Podolski, Fenerbahçe derbisinde oynayacak
Wesley Sneijder ile yaptığı görüme sonucunda Hollandalı yıldızın hırsı, kazanma arzusu ve oynama isteğini kullanmak adına Fenerbahçe derbisinde 10 numaralı futbolcusuna yer verecek olan Igor Tudor, Lukas Podolski için de kararını verdi.
Hırvat teknik adam santraforda Başakşehir ve Adanaspor maçında skor üretemeyen Eren Derdiyok yerine Lukas Podolski'yi oynatma kararı aldı. Hem yüksek tecrübesi hem de bu sezon Eren'e göre Galatasaray takımına çok daha fazla skor katkısı yapması nedeniyle Igor Tudor, Pazar günü Fenerbahçe karşısında Lukas Podolski'ye ilk 11'de yer verecek.
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