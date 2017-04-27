"Tudor seneye ancak Hajduk Split kız takımını çalıştırır"



Bu sözler Ahmet Çakar'a ait...



Derbideki mağlubiyetin tek sebebinin Tudor olduğunu söyleyen "10 numara muhabbet" yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray'ın ligi 5. tamamlama ihtimalinin yüksek olduğunu da belirtti.



İSTANBUL



BİP uygulamasında yer alan 10 Numara Muhabbet kanalına haftalık değerlendirmelerinde bulunan Sabah Gazetesi yazarı ve Beyaz TV Spor yorumcusu Ahmet Çakar; 'Allah sana arifeyi gösterir bayramı göstermez' deyimiyle Galatasaray Teknik Direktörü Tudor'u sıradışı bir yöntem ve dille eleştirdi.



Galatasaray-Fenerbahçe derbisini değerlendiren Ahmat Çakar, "Şimdi 90 dakikaya baktığım vakit maçta dominant. Çok pozisyon bulmadı ama top hep Galatasaray'daydı. Maçın kontrolü Galatasaray'daydı. Fenerbahçe gerçekten pasif bir futbol oynadı. Çıkmadı, çıkmadı, sadece kapandı ama 90+1. dakika sağ bek Şener girdi içeri, kesti, zor bir kafa golüydü, top yumuşak geliyordu ve kaleye uzaktı, buna rağmen Josef çok güzel vurdu. İşte Allah'ın sopası...



Tudor ayrıca Bruma'yı çıkartarak da hata yaptı. Bruma o ana kadar en hareketli, en efektif, en yaratıcıydı, aralara oynuyordu. Sonucu değiştirebilecek tek kişiydi. Tudor oyundan alınca maç 0-0'a bağlandı, tam bitiyordu derken, yüce mevlam dedi ki bakın ben sizi nasıl cezalandırıyorum !.." şeklinde konuştu.



"GALATASARAY EN İYİ İHTİMALLE 4. OLUR"



BİP uygulamasında yer alan 10 Numara Muhabbet kanalına konuşan Ahmet Çakar, Galatasaray ve Tudor'un yol haritasını da şöyle çizdi:



"Bu sonuç ne doğurdu, Fenerbahçe'nin canlanmasını ve moral bulmasına sebep oldu. Galatasaray bu sonuçla 3. olamaz. Şimdi Galatasaray en iyi ihtimal 4. olur. 5. olma ihtimali de vardır çünkü Trabzon bu hava ile bu temposu ile Galatasaray'ı yakalayıp geçebilir...Bunun sorumlusu kim ? Tabi ki Tudor.



"TUDOR SENEYE ANCAK HAJDUK SPLİT KIZ TAKIMINI ÇALIŞTIRIR !.."



Görünen şu ki Tudor seneye yok. Tudor seneye ancak Hajduk Split kız takımını çalıştırır !.. Bir daha Türkiye'de kimse Tudor'u almaz. Çünkü bir Anadolu takımına gitse belki gene onları da satıp başka takıma gider diye kimse bu riske girmez. Ne malum senin Karabük'ü satıp başka bir takımı satmayacağın..."