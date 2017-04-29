Tudor: 'Şampiyonlar Ligi'ne Katılırız'

Lider Beşiktaş'ın 15 puan gerisinde kalan ve şampiyonluk potasından giderek uzaklaşan Galatasaray, Avrupa kupalarına katılma şansını bile tehlikeye atarken, teknik direktör İgor Tudor bambaşka bir hedef koydu.



39 yaşındaki çalıştırıcı dünkü antrenman öncesi oyuncularıyla yaptığı toplantıda çıtayı en tepeye koyarken, "Kalan 6 maçımızı kazanırsak Şampiyonlar Ligi'ne katılırız. En zorlu virajımız ise Bursaspor deplasmanı olacak. İyi mücadele edersek yolumuz açılır. Sizlere güveniyorum. Elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza eminim" ifadelerini kullandı.



Bursaspor karşısında alınacak bir galibiyetin işlerini çok kolay hale getireceğine dikkat çeken Tudor, "Başka çaremiz yok. Üst üste maçlar kazanmak bize özgüven olarak geri dönecektir" açıklamasını yaptı.



'ANAHTAR SÖZCÜK YARDIMLAŞMA'



Fenerbahçe derbisinde çok iyi oynadıklarını ve iyi mücadele ettiklerini hatırlatan Tudor, "Futbolda ne yazık ki böyle talihsiz dönemler olabiliyor. Futbolun her zaman adaleti olmuyor. Tek bir pozisyonda maçı kaybettik. Ama bu, bundan sonraki maçları kazanamayacağımız anlamına gelmiyor. Yeter ki inanalım ve sahada hep birlikte hareket edelim. Hem savunmada hem de hücumda yardımlaşma bizim anahtar sözcüğümüz olacak" diye konuştu.