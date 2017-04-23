Tudor'la İlgili Olay Gerçek

Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye evinde 1-0, deplasmanda Trabzonspor'a 2-0, Başakşehir'e 4-0 kaybetti. Bir gol bile atamadı



Galatasaray'ın teknik direktörlüğe Igor Tudor'u getirmesinden beri ligde çıktığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılı ekip, yenilgilerinin tamamını ilk beşte kendisi dışında yer alan dört takımdan aldı.



Beşiktaş'ın ardından Fenerbahçe'ye de evinde 1-0 kaybeden Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'a 2-0, Başakşehir'e de 4-0 mağlup oldu. Bu maçlarda puan alamayan Galatasaray, gol bile atamadı.



RİEKERİNK'İN GERİSİNDE KALDI



Igor Tudor ile 8 maçta 10 puan toplayabilen Galatasaray'ın Riekerink yönetiminde son 8 maçında 16 puanı vardı. Sarı-kırmızılı ekip, Tudor'un görevdeyken maça çıktığı 8 takıma karşı ilk yarıda Riekerink ile 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgiyle 13 puan kazanmış, Tudor ile olan performansını yine geride bırakmıştı.