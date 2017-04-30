Tudor Kararını Verdi! 51 Gün Sonra...
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Bursaspor maçının 11'ini büyük oranda belirledi.
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz hafta TT Arena'da derbide Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray, Bursaspor deplasmanında yara sarmak istiyor. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Igor Tudor, Bursaspor maçı öncesi yapılan son antrenmanlarda ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi.
Spor Toto Süper Lig 29. haftasında Galatasaray, Bursaspor ile deplasmanda karşıya gelecek. Fenerbahçe derbisinde aldığı yenilginin ardından sarı kırmızılılar Bursa'da yara sarmak istiyor. Ev sahibi Bursaspor ise son hafta Akhisar Belediyespor karşısıdna aldığı 5-1'lik ağır mağlubiyeti telafi etmek isteyecek. Bursaspor - Galatasaray maçı Pazartesi günü saat 20: 00'de başlayacak.
Bursaspor Galatasaray maçında eksik ve cezalı oyuncular?
Galatasaray'da Bursaspor müsabakası öncesi 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Selçuk İnan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong ve Eren Derdiyok, Bursaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 30. haftasındaki Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek.
Galatasaray'da sakatlığı nedeni ile Semih Kaya, Serdar Aziz ve Koray Günter karşılaşmada forma giyemeyecek. Bursaspor'un tek eksiği ise Serdar Kurtuluş.
Galatasaray'ın Bursaspor maçı ilk 11'i
Son haftalarda Tudor'un savunmada vazgeçmediği isimlerden biri olan Semih Kaya'nın alt adalesinde sertleşme ve ağrıları oluştu. Fedakarlık yaparak sahada olabileceğini söylese de Sağlık Kurulu ile Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, yaptığı toplantı sonrasında Semih Kaya'yı, Bursaspor maçının kadrosundan çıkarma kararı aldı.
HAKAN BALTA OYNAYACAK
Semih Kaya'yı rikse atmak istemeyen Igor Tudor, Bursaspor deplasmanında Hakan Balta'ya görev verme kararı aldı. Bursaspor maçının kadrosundan Semih Kaya'yı çıkaran Tudor, Chedjou-Hakan ikilisi arasındaki tercihini de yaptı.
51 GÜN SONRA...
Tudor, Chedjou yerine Hakan Balta'ya Bursaspor deplasmanında görev verme kararı aldı. Hırvat teknik adam, 11 Mart'ta oynanan Gençlerbirliği maçının ardından tam 5 hafta ve 51 gün sonra Hakan Balta'ya ilk 11'de görev verdi
Galatasaray'da Sabri, Sneijder ve Podolski, as takımda yer alırken üç tecrübeli futbolcu da Bursaspor deplasmanında sahada olacak
Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Sabri, Ahmet, Hakan, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Bruma, Sneijder, Podolski - FutbolArena