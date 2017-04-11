Tudor İçin Son Şans!

Geçen hafta aldığı Adana galibiyeti ile morallenen Galatasaray bu akşam sezonun kırılma maçlarından birisine çıkacak.



TABLO DEĞİŞEBİLİR



Başakşehir'i devirmesi durumunda Şampiyonlar Ligi için çok iddialı bir konuma gelecek olan Sarı-Kırmızılılar zorlu maça mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. Galatasaray yönetimi de önce Başakşehir ardından da Fenerbahçe ile oynanacak maçlar öncesinde gözünü teknik direktör Igor Tudor'a çevirmiş durumda.



KARAR VERİLDİ AMA...



Yönetim, Beşiktaş ve Trabzonspor önünde hem oyuncu hem de sistem tercihleri nedeniyle büyük eleştiri alan Hırvat hocadan ardından kalitesini göstermesini istiyor. Yönetim, yeni sezonda Tudor'la devam etme kararı alsa da Başakşehir ve Fenerbahçe önünde alınacak olası kötü sonuçlar sürpriz bir gelişmeyi de beraberinde getirebilir. Bunun bilincinde olan Tudor da dünkü idmanda futbolcularıyla toplantı yapıp Başakşehir maçının önemini birkez daha anlattı.



6 PUAN ALMAK ZORUNDAYIZ



BAŞKAN Dursun Özbek önemli açıklamalar yaptı. Özbek, "Adana önünde farklı kazandık. Takımın durumu iyi. Baakşehir ve Fenerbahçe maçlarını 3'er puanla kapatmak zorundayız. Futbolculculara ve teknik heyete başarılar diliyorum" dedi.



KAZANAN KADRO AYNEN SAHADA



Maçın hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'da ilk 11 netleşti. Tudor, Adanaspor önünde farklı kazanan takımı bozmayacak. Bruma sakatlığı geçmesine rağmen bu akşam maça yedek kulübesinde başlayacak.



Kaynak: Takvim