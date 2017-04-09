Tudor'dan Transferle İlgili Flaş Sözler!

Tudor'un açıklamaları şöyle: Buraya geldiğimde benim için önemli olan mücadeleye hazır bir takım görmekti. Elbette problemler vardı. Bütün sorunları kamuyouna açıklayamam. Bu sorunları içimizde çözmemiz lazım. Ciddi bir aşama kaydettik.



2-3 ay içinde bir takım alıp zirveye çıkarmak o kadar da basit değil. Amacım mantaliteyi değiştirmek. Taktik, sistem önemli ama en mühim olan mantalite. Eğer bir yerde çok rahat bir ortam varsa performans düşük oluyor. Bu teknik direktör ve oyuncular için de geçerli.



Başakşehir sezonun sürpriz çıkışını yaptı. İlk 2'deler. Bu durum ne kadar kaliteli olduklarını gösteriyor. İyi koşan, savunma yapan bir takım. Uzun zamandır birlikteler. Onların bir limiti var. Limiti zoralyacağız ve onları yenmek için oynayacağız.



KALİTELİ OYUNCULAR ARIYORUZ



Yeni sezonun planlamasını yapmak işimizin bir parçası. 2 aydan az bir süre kaldı. İlgili birimlerimizle yeni sezon için konuşuyoruz. Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Ayrılan futbolcular olacak. Kaliteli, özellikli oyuncular arıyoruz. Amacımız yeni sezonda şampiyon olan bir takım oluşturmak.



Hücum furtbolu çok seviyorum. Takım savunmasını önce iyi yapmak lazım. 11 oyuncuyla takım savunmasını yapmaktan bahsediyorum. Günümüzde modern futbolu izlediğinizde, Liverpool maçını izledim mesela... Futbolcuları milyon euro kazanıyorlar ama 9 kişiyle kendi ceza sahalarında savunma yapabiliyorlar. Diğer örnek Atletico Madrid. Diego Simeone, çok büyük bir kulüp haline getirdi.



SİSTEM KONUSUNDA KARAR VERMEDİM



Sistem konusunda henüz karar vermedim. Bir sistemin diğerinden daha iyi olduğunu sanmıyorum. İstediğimiz oyuncuları aldıktan sonra ona göre bir sistem ayarlayacağım. Oyuncu kalitesine göre de buna karar vermek gerekiyor.



İLK DERBİ BAŞAKŞEHİR



Derbiyi sorabilirsiniz. Bizim oynayacağımız ilk derbi Başakşehir'e karşı olacak. Bu maçtan sonra bana sorabilirsiniz.



MANDZUKİC'İ KİM İSTEMEZ?



Mandzukic'i kim görmek istemez ki? Yetenekli ve tam bir takım oyuncusu. Skora katkı veriyor. Böyle bir oyuncuyu kim kadroda görmek istemez...



Josue, antrenmanlarda müthiş çalıştı. Düşünce yapısını değiştirdi ve bu da sahaya yansıdı. Karakterini çok seviyorum. Bir çok futbolcuya şans sundum. Bu fırsatları değerlendirmek onların elinde.



BÜTÜN POZİSYONLAR İÇİN OYUNCU BAKIYORUZ



Şu anda bütün pozisyonlar için oyuncu bakıyoruz. Çok önemli değişiklikler yapacağız. Bizim yeni sezondaki ilk hedefimiz şampiyon olmak. Böyle bir takım oluşturmak zorundayız. 2 sezondur şampiyon olamıyoruz. Şampiyon olmalıyız.



Futbolu geliştirmek için en iyi konu altyapıdır. Eğitimi geliştirmek zorundasınız. Böyle bir ülkede bunu yapmamak imkansız. Türk oyuncular da yetenekli. Belli bir noktaya gelmek için altyapıya önem vermelisiniz. Yabancı kuralını değiştirmek amatörlük olur. En az 2 sezon önce bunun belli olması gerekiyor.



Burada olduğum için söylemiyorum. Burayı seviyorum ve çok mutluyum. Türk insanları için sadece pozitif şeyler söyleyebilirim. İstanbul müthiş bir şehir.