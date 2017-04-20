Tudor'dan Derbi Öncesi Şok Sözler

Fenerbahçe derbisi öncesi teknik direktör Igor Tudor'dan Robin Van Persie uyarısı geldi.

Tudor'dan Derbi Öncesi Şok Sözler

Hırvat teknik adam, Hollandalı oyuncunun, Beşiktaş derbisinde olduğu gibi yine kışkırtıcı tarafını kullanabileceğini oyuncularına anlatırken, "Sakın oyunlarına gelmeyin. Yapacağı çirkefliklerin tuzağına düşmeyin" uyarısında bulundu.

Genç çalıştırıcı, defans oyuncularını da Van Persie için uyarırken, "Bu tip oyuncular, hakem görmeden her türlü şeyi yapabilir. Dikkatli olun. Zorlu maçta eksik kalmamız aleyhimize olur" değerlendirmesini yaptı. (Sabah)


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