Tudor'dan Bu Kez Yazboz Yok

Süper Lig'de pazartesi günü Bursaspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor sürprize hazırlanıyor!



ALIŞKANLIĞI BOZACAK



Göreve geldiğinden bu yana her maça farklı 11'lerle çıkan Hırvat hoca bu alışkanlığını Bursa deplasmanında bozacak. Fenerbahçe maçı kaybedilmesine rağmen oynanan futboldan memnun kalan Tudor, derbi 11'ine Bursa önünde de şans vermeyi planlıyor.



TOLGA GÖZE GİRDİ



Tudor'un özellikle defansın ortasında Semih ve Ahmet'in performansını çok beğendiği, ayrıca uzun bir aradan sonda forma verdiği Tolga'nın da göze girdiği belirlendi.



BİR İLKİ YAŞAYACAK!



Tudor son dakika gelişmesi olmazsa Galatasaray'ın başında ilk kez üst üste iki maça aynı 11'le çıkacak.



ARTIK KREDİSİ YOK



Fenerbahçe yenilgisiyle tüm kredisini tükeken Igor Tudor üzerinde büyük bir baskı var. Hırvat hocanın Bursa önünde 3 puandan başka şansı yok.



Kaynak: Takvim