Tudor'a Zehir Zembere Sözler

Eski hakem Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar Galatasaray Teknik Direktörü Tudor'a sert sözlerle yüklendi.

Tudor'a Zehir Zembere Sözler

Erman Toroğlu'nun açıklamalarında bazı başlıklar,

"Jilet giyinmekle hoca olunmaz. Elinde Sneijder ve Podolski varsa suyunu sıkıp kullanırsın. Tudor zavallı bir hoca."

"Podolski ile Sneijder'in varken kenarda oturtup, sahaya bunları çıkartıyorsan da, sen zavallısın"

"Bu kadar kötü bir Galatasaray bu sene ilk kez izliyorum. Başakşehir, Galatasaray zavallı olduğu için mi iyi?"

"Nereden başlasam bilemiyorum. Galatasaray'ın her tarafı delik deşik."

"Galatasaray bu maçı kaybederse Trabzonspor, Galatasaray'ı geçebilir. Bu oyunla ikinci yarı Başakşehir, 5'e gider."

"Galatasaray'da futbolcuların Fatih Terim'i ziyaret ettiği, istediği, 'hocam seneye başımıza gel' dediği söyleniyor"

[haber=32884]

"Muslera'nın yüzünü görüyor musun? Sen bu anlayış ile Muslera'yı seneye tutamazsın"

"Semih'ten sağ bek olmaz. Semih'ten sağ bek olması benim Amerika'ya başkan olmam gibi bir şey.

Bir tepki de Çakar'dan

Eski hakem Spor Yorumcusu Ahmet Çakar da Tudor'a sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Çakar Twiter'dan şunları yazdı;

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