Tudor'a Sert Eleştiri! " Neyi Hayal Etmiş"

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Başakşehir kendi sahasında Galatasaray'ı 4-0 yendi. Mücadele sonrası ünlü yorumcu Güntekin Onay karşılaşmayı değerlendirdi.



İşte Güntekin Onay'ın açıklamaları;



"Semih sağ bek oynuyor stoper olmasına rağmen hücumu yok. Yasin Öztekin pasör değil forvet arkasında oynatıyorsun. Tudor maçtan önce hayal etmiş çizmiş tahtaya ama neyi hayal etmiş. Galatasaray direk sonuca gitmeye çalışan bir oyun oynamaya çalışıyor. "



Kaynak: Fanatik