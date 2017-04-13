Tuchel'den UEFA Kararına Tepki

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Thomas Tuchel, takım otobüsüne yapılan bombalı saldırıya rağmen Monaco'ya 3-2 yenildikleri UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçının 24 saat içinde oynanmasına karar veren UEFA'ya tepki gösterdi.



Tuchel, Alman basınına yaptığı açıklamada, Fransız ekibi Monaco'yu ağırladıkları maçın 24 saat içinde oynanması kararını UEFA'dan gelen mesajla öğrendiklerini belirterek, "İsviçre'de alınan bu kararı asla unutmayacağız. Bizim için çok kötü bir histi. Keşke başımıza gelenleri atlatmak için daha fazla zamanımız olsaydı ama İsviçre'de birileri maçı oynamamız gerektiğine karar verdi." ifadelerini kullandı.



Takımının sahada çok iyi mücadele ettiğini vurgulayan 43 yaşındaki Alman teknik adam Tuchel, "Karşılaşma 24 saat içinde oynanmayabilirdi ama bu durumu bir bahane olarak görmemeliyiz. Tabii ki mücadele etmeye devam edeceğiz. Futbolcularım sahaya çıkmamayı isteyebilirdi ancak hepsi oynamayı tercih etti." değerlendirmesinde bulundu.



UEFA ise Tuchel'in açıklamasının ardından, Almanya'nın Dortmund kentinde meydana gelen bombalı saldırı üzerine 11 Nisan'dan, dün TSİ 19.45'e ertelenen maçın günü ve saatine iki kulübün ortak karar verdiğini duyurdu.