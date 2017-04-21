Tubsiad ile Adana Ticaret Odasından İş Birliği Protokolü
Bosna Hersek'te faaliyet gösteren Türk Bosna Hersek İş Adamları Derneği (TUBSİAD) ve Adana Ticaret Odasınca, iki ülke arasında iş birliğini geliştirmek amacıyla protokol imzalandı.
Bosna Hersek'te faaliyet gösteren Türk Bosna Hersek İş Adamları Derneği (TUBSİAD) ve Adana Ticaret Odasınca, iki ülke arasında iş birliğini geliştirmek amacıyla protokol imzalandı.
Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğinde düzenlenen imza törenine, TUBSİAD Başkanı Abdurrahman Uvak, Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe ve beraberlerindeki heyet üyeleri katıldı.
Uvak, imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, TUBSİAD olarak Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ticaret hacmini daha yukarılara çekmek istediklerini belirterek, bunun için ticaret odalarını Bosna Hersek'e davet edip, onlara ülkedeki yatırım alanları hakkında bilgi aktardıklarını dile getirdi.
Gerçekleşen protokol anlaşmasıyla tohumların ekildiğini, gelecekte de meyvelerin alınacağını ifade eden Abdurrahman Uvak, "Adana'dan özellikle hayvancılık, tarım, madencilik sektöründen Bosna Hersek'in açıklarını kapatacak yatırımlar yapmasını bekliyoruz." diye konuştu.
Menevşe ise bu süreçten sonra üyelerinin Bosna Hersek'teki yatırım ve ticaret yapma olanakları ile ilgili araştırma içine gireceklerini kaydederek, söz konusu protokolle birlikte Adana ile Bosna Hersek arasında bir köprü kurmuş olduklarını söyledi.
Adana'daki ticaret ve yatırım potansiyelini Bosna Hersek'e aktarmak istediklerini vurgulayan Atila Menevşe, Adana ve Bosna Hersek arasında var olan ticaret hacmini çok daha yukarılara çekmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.
Karşılıklı iş birliği protokolü kapsamında taraflar, ekonomi, tarım, hayvancılık, madencilik ve diğer alanlarda çalışmalar yapmayı planlıyor.