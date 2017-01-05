Tübitak, Üniversitenin Yayın Organını Taramaya Aldı

Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yayınlanan, "Mukaddime Dergisi" TÜBİTAK'a bağlı Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBIM) tarafından, uluslararası indeksler kapsamında taramaya alındı.





Rektör Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, yaptığı yazılı açıklamada, çıkardıkları ilk hakemli yayın organı olan ve 2017 yılı itibariyle 7. yılını dolduran Mukaddime Dergisinde şu ana kadar 150'ye yakın bilimsel çalışmanın yayınlandığını belirtti.



Ağırakça, açıklamasında şunları kaydetti:



"Hakemli bir dergi olan, Mukaddime'nin ulusal ve beynelmilel eğitim alanlarında, bilgi erişim modelleri, altyapı ve sistemlerin geliştirilmesinden ve uygulanmasından sorumlu ULAKBİM tarafından uluslararası indeksler kapsamında taramaya alınması derginin uluslararası düzeyde kabul edilirliğinin, onaylanmış olmasının bir diğer ifadesidir."