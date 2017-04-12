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Tübitak'tan Hgk ve Som Açıklaması
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Tübitak'tan Hgk ve Som Açıklaması

TÜBİTAK, SAGE tarafından geliştirilen Hassas Güdüm Kiti (HGK) ve seyir füzesi SOM'un, seri üretimlerinin devam ettiği bildirildi.

Tübitak'tan Hgk ve Som Açıklaması

TÜBİTAK, SAGE tarafından geliştirilen Hassas Güdüm Kiti (HGK) ve seyir füzesi SOM'un, seri üretimlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Dunya.com

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