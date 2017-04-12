Tübitak'tan Hgk ve Som Açıklaması
TÜBİTAK, SAGE tarafından geliştirilen Hassas Güdüm Kiti (HGK) ve seyir füzesi SOM'un, seri üretimlerinin devam ettiği bildirildi.
TÜBİTAK, SAGE tarafından geliştirilen Hassas Güdüm Kiti (HGK) ve seyir füzesi SOM'un, seri üretimlerinin devam ettiği bildirildi.
Kaynak: Dunya.com
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