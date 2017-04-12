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Tübitak'tan Hgk ve Som Açıklaması
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Tübitak'tan Hgk ve Som Açıklaması

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK), Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen Hassas Güdüm Kiti (HGK) ve seyir füzesi SOM'un, seri üretimlerinin devam ettiği bildirildi.

Tübitak'tan Hgk ve Som Açıklaması

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK), Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen Hassas Güdüm Kiti (HGK) ve seyir füzesi SOM'un, seri üretimlerinin devam ettiği bildirildi.

TÜBİTAK'tan, dün ulusal bir gazetede yer alan "Milli mühimmata Amerikan çelmesi" başlıklı habere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Söz konusu haberde, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Hassas Güdüm Kiti ve SOM seyir füzesi projelerinden bahsedildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yanlış ve eksik bilgiler içeren haberdeki, 'Hassas Güdüm Kiti ve SOM seyir füzesi projelerinin seri üretime geçirilemediği' ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Hassas Güdüm Kiti ve seyir füzesi SOM'un, ilgili savunma sanayi kuruluşlarında seri üretimleri devam etmektedir. Bu ürünler ASELSAN ve ROKETSAN tarafından üretilerek, teslim edilen ürünler envantere alınmıştır ve Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başarıyla kullanılmaktadır."?

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