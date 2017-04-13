Tübitak Samsun Bölge Sergisi 17 Nisan'da

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığınca düzenlenen 11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın Samsun Bölge Sergisi 17-19 Nisan 2017 tarihleri arasında yapılacak.



Yarışmanın 11. yılında, Amasya, Giresun, Kastamonu, Ordu, Samsun, Sinop ve Tokat illerini kapsayan bölgeden; biyoloji 195, fizik 265, kimya 77 ve matematik 430 olmak üzere 4 farklı alanda toplam 967 proje başvurusu yapıldı.



Yarışmaya katılan 4 farklı alandan sergiye davet edilen toplam 50 adet proje içinden, 23-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak olan final yarışmasına katılacak projeler, jüriler tarafından belirlenerek 20 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan ödül töreninde açıklanacak. - SAMSUN