Tübitak Projelerinde Türkiye'nin En İyisi Erzincan

11. TÜBİTAK Ortaokul öğrencileri araştırma projesi, proje sayısı ve öğrenci ortalamasına göre bölge sergisine davet edilen proje sayısında Türkiye'nin en başarılı ili Erzincan oldu.



TÜBİTAK yetkililerinden alınan istatistiklere göre Erzincan ayrıca bölgesini de Türkiye'nin en fazla proje yapan bölgesi haline getirdi.



Erzurum Atatürk Üniversitesi Nenehatun Kültür Merkezinde tam bir Erzincan şöleni yaşandı. Program öncesi TÜBİTAK yetkililerinin verdiği istatistiklerde şehrimizin Türkiye'nin diğer tüm illerinin hem nitelikli hem de nicelik açısından önünde olduğunu ortaya koydu.



Türkiye genelinde yapılan toplam 7905 projenin 1192'si Erzincan'dan gönderildi. Ayrıca projeler içerisinden Matematik, Fizik, Kimya Biyoloji alanında bölgeden toplam 50 proje Erzurum bölgesine davet edilirken bu 50 projenin 15'i Erzincan'dan gitti. Daha sevindirici olanı ise 50 projenin içerisinden ödüllendirildiği 15 projenin yine 5'i Erzincan'dan giden projeler elde etti.



Bölge finalinde Bu Benim Eserim Erzincan 2 birincilik Matematik dalında Yunus Emre Ortaokulu ve Cumhuriyet Ortaokulu, 2. olan projeler Kimya dalında Kavakyolu Ortaokulu ve Matematik dalında Vali Metin İlyas Aksoy Ortaokulu, 3. olan projeler ise Biyoloji dalında Kemah Necatibey Ortaokulu oldu.



Biyoloji'de 1.olan Yunus Emre Ortaokulu ve Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri Mayıs ayında Eskişehir'de yapılacak olan Türkiye finalinde hem bölgemizi hem de ilimizi temsil edecekler. - ERZİNCAN