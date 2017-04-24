Tübitak Kayseri Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Sebahattin Ünalan: 'Yurt Dışında Tübitak'a Rakip...

TÜBİTAK Kayseri Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Sebahattin Ünalan: "Yurt dışında TÜBİTAK'a rakip gösterilen kurumlar FETÖ'cü"

"Asılsız sosyal medya haberleri TÜBİTAK'ı yıpratmaya çalışıyor"



KAYSERİ - TÜBİTAK Kayseri Bölge Koordinatörü Sebahattin Ünalan, sosyal medyada 'TÜBİTAK'tan ödül alamadı yurt dışından ödül aldı' şeklindeki haberlerde bahsi geçen yurt dışı kurumlarının FETÖ'ye ait kurumlar olduğunu iddia etti.

TÜBİTAK Kayseri Bölge Koordinatörü Sebahattin Ünalan, sosyal medya vasıtasıyla zaman zaman yayılan ve halkta TÜBİTAK'a karşı önyargı oluşturan, 'TÜBİTAK'tan ödül alamadı yurt dışından ödül aldı' şeklindeki bahsi geçen yurt dışı kurumlarının FETÖ bağlantılı kurumları olduğunu söyledi. Bu tür enformasyonların, TÜBİTAK'ın ve dolayısıyla Türkiye Cumhuriyetinin itibarını zedelemek için kasıtlı olarak yayıldığını dile getiren Prof. Dr. Sebahattin Ünalan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu tür olayların hepsi son siyasi gelişmeler çerçevesinde bir arka plana sahip. Burada başarısız olan ama yurt dışında başarılı olduğu iddia edilen projelerle ilgili haberlerde, yurt dışındaki birimler takip edildiğinde, şu anda devletimizin, sistemimizin başına bela olan sistemle alakalı olduğunu görüyoruz. Bu, Türk devletinin kurumlarını yıpratmak için yapılan basit hamleler. Arka planı bu şekilde. Yani aslında bunlar yine başarılı projeler değil."

(SK)