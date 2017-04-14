Tübitak'ın 'Kanatlı Güdüm Kiti' Göreve Hazır
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, "TÜBİTAK SAGE tarafından yerli imkanlarla geliştirilen Kanatlı Güdüm Kiti'nin ilk parti teslimatları mayısta yapılacak" dedi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, "TÜBİTAK SAGE tarafından yerli imkanlarla geliştirilen Kanatlı Güdüm Kiti'nin ilk parti teslimatları mayısta yapılacak" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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