Tübitak 4006 Bilim Fuarı İlgi Gördü

Eti Sosyal Bilimler Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ilgi gördü.





Yaklaşık 4 aydır projeler üzerinde çalışan öğrenciler, projelerini TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda görücüye çıkardı. Fuar, yoğun ziyaretçi çekti.



Okulun Müdürü Hüseyin Okur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerinin 61 proje ile girdikleri yarışmada 4 projenin finale kaldığını söyledi.



Geçen yılda da dereceye giren okullarının başarısından memnun olduğunu dile getiren Okur, şunları kaydetti:



"Çocuklarımızın stant başında sunumlarını yaparken ki heyecanları beni de heyecanlandırıyor. 4 projemiz final yolculuğunda, İnşallah güzel sonuçlar elde ederiz. Şunun farkındayız; öğrencilerimizin gerçekleştirdiği çalışmaların tamamı çok önemli. Hepsini tebrik ediyorum."