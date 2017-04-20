Tübitak 4006 Bilim Fuarı İlgi Gördü
Eti Sosyal Bilimler Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ilgi gördü.
Eti Sosyal Bilimler Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ilgi gördü.
Yaklaşık 4 aydır projeler üzerinde çalışan öğrenciler, projelerini TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda görücüye çıkardı. Fuar, yoğun ziyaretçi çekti.
Okulun Müdürü Hüseyin Okur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerinin 61 proje ile girdikleri yarışmada 4 projenin finale kaldığını söyledi.
Geçen yılda da dereceye giren okullarının başarısından memnun olduğunu dile getiren Okur, şunları kaydetti:
"Çocuklarımızın stant başında sunumlarını yaparken ki heyecanları beni de heyecanlandırıyor. 4 projemiz final yolculuğunda, İnşallah güzel sonuçlar elde ederiz. Şunun farkındayız; öğrencilerimizin gerçekleştirdiği çalışmaların tamamı çok önemli. Hepsini tebrik ediyorum."