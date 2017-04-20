Tübitak 4006 Bilim Fuarı

Reyhanlı ilçesinde, Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı yoğun ilgi gördü.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Cemil Tünek, Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen bilim fuarını gezerek projeleri sergilenen öğrencilerden bilgi aldı.



Öğrenciler tarafından, yeraltı su kaynakları, bir damla, bin umut, Suriyeli sığınmacıların eğitime kazandırılması, ilkokul öğrencilerinin ağır sırt çantalarına dolaplı önlem gibi farklı 13 proje sergilendi.



Küçük yaştaki öğrencilerin ağır sırt çantalarının gelişimlerine olumsuz etki verdiğini belirten lise öğrencilerinden Derya Cüneydioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geliştirdikleri projeyle her öğrenin okulunda kendine ait dolabının olmasını amaçladığını söyledi.



Kendilerinden ağır sırt çantalarını taşıyan çocukların bel ve omuz ağrıları yaşadıklarını aktaran Cüneydioğlu, "Projemizle ülkemizde daha sağlıklı bireylerin gelişmesine katkı sağlamaktır. Çocukların hem ağır kitap yükünden kurtulması hem de okul sevgisinin kazandırılması amacıyla her öğrenciye ait okullarda dolapların olabileceğini kapsıyor. "dedi.



"Bİr Damla, Bin Umut" Projesi'nin sahibi lise öğrencisi Özge Bağlan da insanların kulaktan dolma kan bağışı bilgileriyle kan bağışı yapmaktan çekinmelerine dikkat çekmek istediklerini, bilgilendirici afişler ve konferanslarla insanları bilgilendirmeyi amaçladıklarını belirtti.



Öğrencilerden Samet Çiftçi de projesiyle yeraltı su kaynaklarının doğru kullanması gerektiğine dikkat çekmek istediklerini kaydetti.