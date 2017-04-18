Tübitak 4006 Bilim Fuarı

Ayvalık ilçesinde, Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ilgi gördü.



Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, okuldaki fuar hakkında, TÜBİTAK ile birlikte bu tür projeleri hayata geçirdiklerini belirtti.



Projede emeği geçenlere teşekkür eden Bahadır, öğrencilerden güzel fikirler çıkması için bu fuarların önemli olduğunu söyledi.



Daha sonra ilçe protokolü, stantları gezerek öğrencilerle sohbet etti.