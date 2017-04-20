Tübitak 11. Ortaokul Öğrencileri Kayseri Bölge Yarışması Ödül Töreni Yapıldı

TÜBİTAK 11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması ödül töreni yapıldı.



Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Sabancı Kültür Sitesinde gerçekleştirilen ödül törenine, ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Apalak, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney, TÜBİTAK Kayseri Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Sebahattin Ünalan, Milli Eğitim İl Müdür Vekili Mehmet Ulusoy, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk katıldı.



Programın açılış konuşmasını yapan ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Apalak, genç nüfus bakımından Batı ülkelerine göre şanslı olan Türkiye'de, gençlerin daha özgüvenli yetişebilmeleri açısından bu tür yarışmaların önemli olduğunu ifade etti.



Erciyes Üniversitesi olarak böyle bir yarışmaya ev sahipliği yapmaktan dolayı onu duyduklarını dile getiren Prof. Dr. Kemal Apalak, "Ülkemiz bulunduğu coğrafya itibariyle gerek Asya, gerek Afrika gerekse Avrupa ile iletişim içinde olan bir konuma sahip. Sürekli olarak bize teknoloji ve bilimde önde olduğu ifade edilen bir Batı medeniyeti ile geride bıraktığımız bir Doğu medeniyeti ve şu anda kendini ifade etmeye çalışan Afrika ülkeler topluluğu var. Batı'ya baktığımızda genç nüfus oranının daraldığını ve diğer ülkelerden insan ithal ederek, insan gücü oluşturmaya çalıştıklarını görüyoruz. Bizde ise çok gen iş bir genç nüfus var ve dolayısıyla uzun bir mücadelemiz var. İnsana yapılan yatırım en büyük ve en zor yatırım. Hepimizin bildiği gibi insanoğlunun öğrenme süreci ölümüne kadar devam ediyor, bu öğrenme kendi kendine olabileceği gibi, eğitmenler aracılığı ile de desteklenebilir. Aileden başlayan ve okul sürecinde devam eden eğitimin belli bir sistem içerisinde ve ülkenin önündeki beklentilere, hedeflere hizmet etmesi gerekiyor. Ülkelerarası insan gücüne baktığımızda, insan gücünün ülkesini temsil etmesi için donanımlı olmanın yeterli olmadığını, özgüvene sahip olmanın gerekliliği ön plana çıkıyor. Bu tür proje ve yarışmalar, gözümüzün nuru olan gençlerimizin, çekirdekten özgüven ve kendilerini ifade etme gücü kazandırıyor" diye konuştu.



Ortaokul öğrencilerine TEOG'dan ek puan müjdesi



TÜBİTAK Kayseri Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Sebahattin Ünalan ise, bu yıldan itibaren TÜBİTAK koordinatörlüğüne devredilen yarışmanın daha önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 'Bu benim eserim' logosu ile düzenlendiğini belirtti. Bundan sonraki yıllarda yarışmada bir takım değişiklikler yapılacağını kaydeden Prof. Dr. Sebahattin Ünalan, liselerarası yarışmalarda dereceye giren öğrencilere üniversite yarışmalarında ek puan verildiği gibi, ortaokul öğrencilerinin de TEOG'dan ek puan alması için benzer bir çalışma yaptıkları müjdesini verdi.



Konuşmaların ardından, dereceye giren öğrencilere ve öğretmenlerine ödülleri takdim edildi. - KAYSERİ