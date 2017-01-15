Tuba Ünsal, Altın Küre Ödül Töreninde Bayılarak Hastaneye Kaldırıldı

Geçtiğimiz hafta ABD'nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleşen 74. Altın Küre Ödüllerinde davetliler arasında Türk oyuncu Tuba Ünsal da vardı. Ünlü oyuncunun tören sırasında bayıldığı öğrenildi.

KIRMIZI HALIDA YORGUNDU

ABD'nin prestijli ödülünün kırmızı halı geçit töreninde boy gösteren Tuba Ünsal, Türk medyasının ilgi odağı oldu. Töreni takip edenler Tuba'ya canlı olarak bağlanıp tören hakkında bilgi aldı. Ancak ünlü oyuncunun bu dakikalarda yorgun olduğu gözlerden kaçmadı. Takipçileri, "Ne oldu, hasta mısın?" diye sorular yöneltti. Tuba Ünsal, bu soruları cevapsız bırakırken, gerçek Türkiye'ye dönünce ortaya çıktı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Posta'nın haberine göre ünlü oyuncunun, kırmızı halıya adım attığı dakikalarda rahatsızlandığı ortaya çıktı. Dünya basınına poz verdiği sırada zorlukla ayakta durabilen Ünsal, bayılınca ambulansa kaldırıldı. Bunun sebebinin ise geçirdiği ağır gribal enfeksiyon olduğu öğrenildi.