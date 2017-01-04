TÜBA- TESEP Halil İnalcık Özel Ödülü

Türkiye Bilimler Akademisi'nin her yıl düzenlediği Bilimsel Telif ve Çeviri Eser Ödülleri (TEÇEP) bu yıl sadece Bilimsel Telif Eserlerinin ödüllendirileceği (TÜBA-TESEP) formatına dönüştürülerek özgün ve bilimsel eserler arasından başarılı olanlara ödül vermeyi planlıyor.

TÜBA'nın Ege Üniversitesi Rektörlüğüne gönderdiği yarışma bilgilendirme yazısında üniversitelerde eğitim gören gençlerin özgün ve bilimsel çalışmalarıyla yarışmaya katılımlarının teşvik edilmesi tavsiye ediliyor. 2015 yılından bu yana Türkiye Bilimler Akademisi'nin (TÜBA) düzenlediği yarışma ve etkinlikler Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde ve ev sahipliğinde düzenleniyor.

Türkiye Bilimler Akademisin (TÜBA) kuruluş felsefesi gereği genç bilim insanlarının gelişimi ve çalışmalarının tanıtılması amacıyla ulusal ve uluslararası faaliyetler ile bir dizi programlar düzenliyor.

"TESEP Halil İnalcık Özel Ödülü" son başvuru tarihi 30 Ocak Pazartesi 2017 olarak duyuruldu.