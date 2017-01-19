Tuba Büyüküstün, Yıldızlar Partisine Damga Vurdu

Şimdilerde 'Cesur ve Güzel' dizisinde rol alan Tuba Büyüküstün, dünyaca ünlü yıldızların katıldığı partide güzelliği ile göz kamaştırdı.

Tuba Büyüküstün, Yıldızlar Partisine Damga Vurdu

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, tanıtım yüzü olduğu Schaffhausen saat markasının İsviçre'nin Cenevre şehrinde verdiği özel partiye katıldı.

DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZLAR KATILDI

Karolina Kurkova, Irina Shayk, Olga Kurylenko, Naomie Harris, Isabelle Huppert, Vanessa Redgrave, Lewis Hamilton, Adriana Lima ve Rosamund Pike gibi ünlülerin yer aldığı 'Güzelliğin ve Zamanın Sırrını Çöz' adlı parti, Salon International de la Haute Horlogerie'de düzenlendi.

TÜM GÖZLER TUBA'DAYDI

Star TV ekranlarında yayınlanan Cesur ve Güzel'in Sühan'ı Büyüküstün geceye giydiği kıyafetlerle damga vurdu.

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