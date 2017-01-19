Tuba Büyüküstün, Yıldızlar Partisine Damga Vurdu

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, tanıtım yüzü olduğu Schaffhausen saat markasının İsviçre'nin Cenevre şehrinde verdiği özel partiye katıldı.
DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZLAR KATILDI
Karolina Kurkova, Irina Shayk, Olga Kurylenko, Naomie Harris, Isabelle Huppert, Vanessa Redgrave, Lewis Hamilton, Adriana Lima ve Rosamund Pike gibi ünlülerin yer aldığı 'Güzelliğin ve Zamanın Sırrını Çöz' adlı parti, Salon International de la Haute Horlogerie'de düzenlendi.
TÜM GÖZLER TUBA'DAYDI
Star TV ekranlarında yayınlanan Cesur ve Güzel'in Sühan'ı Büyüküstün geceye giydiği kıyafetlerle damga vurdu.