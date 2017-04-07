Tüba Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Rektör Özer'i Ziyaret Etti
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Akademik Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer’i makamında ziyaret etti.
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Akademik Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer'i makamında ziyaret etti.
Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından fahri doktora payesi tevcih edilen TÜBA Onursal üyesi Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı'nın fahri doktora payesi takdim törenine katılmak üzere Bülent Ecevit Üniversitesi'ne gelen Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer'i makamında ziyaret etti.
Bülent Ecevit Üniversitesi'nin çok başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Prof. Dr. Acar, Rektör Özer'i tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. Prof. Dr. Acar, Rektör Prof. Dr. Özer'e TÜBA yayınlarını takdim etti.
Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer, nazik ziyaretleri için Prof. Dr. Acar'a teşekkür ederek Devrek Bastonu Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından üretilen Devrek Bastonu'nu takdim etti. - ZONGULDAK