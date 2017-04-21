Tuba Akyol'dan Musiki Ziyafeti

Küçükçekmece'de sahne alan sanatçı Tuba Akyol, dinleyenlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.



Küçükçekmece Belediyesinin düzenlediği etkinlikte müzikseverlerle buluşan sanatçı Tuba Akyol, Atakent Kültür ve Sanat Merkezi'nde konser verdi. 'Estin Efil Efil' isimli albümünden "Sabahın Seherinde Ötüyor Kuşlar, Kirpiklerinin Her Teli Bir Katre Taşırken, Şu Yollar Uzar Gider, Çubuğum Yok Yol Üstüne Uzatam" adlı şarkıları ve Tokat, Erzincan, Rumeli yörelerine ait türküleri icra eden sanatçı, sesiyle kulakların pasını sildi. İzleyenlerin büyük beğenisini toplayan sanatçıya 3 kişilik orkestra eşlik etti. Tuba Akyol, hicaz, kürdilihicazkar, bestenigar ve hüzzam makamından şarkılar seslendirdi. - İSTANBUL