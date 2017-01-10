Tü Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu'ndan İha'ya Ziyaret

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İhlas Haber Ajansı Edirne bürosunu ziyaret etti.



Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, İhlas Haber Ajansı (İHA) Edirne bürosuna gelerek, İHA çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Rektör Tabakoğlu, kurulduğu günden bu yana İhlas Medya Ailesi'ne, ülke ve dünya gündeminde başta Türkiye Gazetesi olmak üzere, İHA ve TGRT Haber ile birlikte güçlü ve güvenilir yayıncılığının yanı sıra Trakya Bölgesi'ndeki etkin habercilik anlayışla kent vizyonuna katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.



İhlas Haber Ajansı Edirne İl Temsilcisi Koray Ustabaşı da Balkanların merkezi konumunda bulunan ve 'Balkan' üniversitesi olarak da anılan 47 bin öğrenci nüfusuyla bölgenin en önemli değerleri arasında bulunan Trakya Üniversitesi ile aralarında bulunan organik bağlarının güçlü olduğunu ve giderek artmasını hedeflediklerini dile getirdi.



'Bir öğrenci de sen okut' projesi



Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, İHA ziyaretinde yaptığı açıklamada, 'Bir Öğrenci de Sen Okut' projesini hayata geçirmeye başladıklarını söyledi. Tabakoğlu, üniversitenin öğrencilere vereceği burs ile onların geleceğe güvenle bakmalarının sağlayacağını dile getirerek, "Trakya Üniversitesi 47 bin öğrencisi ile özellikle doğu ve güneydoğu bölgeleri olmak üzere Balkan coğrafyasından yoğun öğrenci almaktadır. Ülkemiz kara bir kış yaşıyor. Kara kış maddi imkanı olmayan için zordur. Trakya Üniversitesinde öğrenci olan ve maddi imkanları olmayan öğrencilerimiz için üniversitemizin bir kampanyası var. Biz 'Bir Öğrenci de Sen Okut' diyoruz. Trakya Üniversitesi Vakfı aracılığıyla hayırseverlerden elde ettiğimiz tüm bağışları sevgili öğrencilerimize bir destek olarak vereceğiz. Ayrıca yakın gelecekte ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ayrıca ücretsiz yemek vereceğiz. Trakya Üniversitesi yönetimi olarak en azından öğrencilerimize bir katkımız olacak" ifadelerini kullandı.



"2023'te hedef 10 bin soydaş öğrenci"



Prof. Dr. Tabakoğlu, yaklaşık 2 bin Balkan coğrafyası kökenli öğrencilerinin olduğunu hatırlatarak, "2023 yılında yaklaşık 10 bin Balkan coğrafyası kökeni olan bir üniversite olmak istiyoruz. Tam bir Balkan üniversitesi olacağız. Biz onlara yabancı öğrenci demiyoruz, onlar zaten bizden, bizim soydaşlarımız, kardeşlerimiz. İnşallah onları burada en iyi şekilde geleceğe hazırlayacağız" dedi.



Öte yandan, Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamada, hayırsever vatandaşların Hesap No: 1301 - 12099 IBAN No: TR 190006400000113010012099 T. İş Bankası Trakya Üniversitesi Şubesi üzerinden Trakya Üniversitesi Vakfına bağışlarını gönderebilecekleri belirtildi. - EDİRNE