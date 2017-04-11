Tü Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu'na Ziyaret

Makedonya Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadıl Hoca, Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu makamında ziyaret etti.



Hoca, ziyarette, iki üniversite arasındaki ortak çalışmaların çoğaltılması ve bu yönde çalışmaların artırılması amacıyla adımlar attıklarını belirtti.



Tabakoğlu da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Makedonya Uluslararası Vizyon Üniversitesine çalışmalarında başarı diledi.



Ziyarette, Makedonya Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektör Yardımcıları Doç. Dr. Mensur Nuredin ve Doç. Dr. Abdülmecit Nuredin de yer aldı.