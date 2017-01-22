Tü'den Kısa Kısa

Emekli öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ratıp Kazancıgil, Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir'i ziyaret etti.



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kazancıgil, ziyarette, yeni çıkan kitapları hakkında bilgi verdi ve Demir'e takdim etti.



Demir de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, kitaplar için Kazancıgil'e teşekkür etti.



Ziyarette, TÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa İnan, Öğretim Görevlisi Nilüfer Gökçe, Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi Müdürü, Öğretim Görevlisi Hakan Akıncı da hazır bulundu.



-TÜ'de yarıyıl tatili dolayısıyla sucuk partisi düzenlendi



Trakya Üniversitesinde (TÜ) 2016-2017 eğitim-öğretim yarı yıl tatili dolayısıyla sucuk partisi düzenlendi.



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜ Balkan Yerleşkesi Bolcaana Yemekhanesi'nde düzenlenen etkinlikte öğrencilere sucuk ikram edildi.



Etkinliğe TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mümin Şahin, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.