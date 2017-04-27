Tü'de Psikoloji Günleri Etkinliği

Trakya Üniversitesi (TÜ) Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü tarafından psikoloji günleri etkinliği düzenlendi.



Uzman Psikolog Semra Pehlivan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. İsmail Hakkı İnan Konferans Salonu'ndaki etkinlikte, suça sürüklenen çocukların antisosyal davranışlar gösterdikleri için daha kolay şekilde suça yöneldiklerini söyledi.



Çocukların suçtan uzaklaştırılması için sosyal ve kültürel alanlara yönlendirilmesi gerektiğini belirten Pehlivan, "Suça sürüklenen çocuklar antisosyal davranışlar gösterdikleri için daha kolay bir şekilde suça yöneliyorlar. Bu sebepten dolayı çocukların suça sürüklenmesini engellemek adına önlemler almamız gerekiyor. Bu önlemlerin arasında çocuklarla faydalı zaman geçirmek, okul dışındaki zamanlarda sosyal ve kültürel faaliyetlere katılım gösterilmesini öneriyoruz." diye konuştu.



Akıllı telefon ve tablet bilgisayar kullanım yaşının düşmesine paralel olarak sosyal medya ortamında hakaret, pedofili gibi yeni suç türlerinin ortaya çıktığını anlatan Pehlivan şöyle devam etti:



"Son 20 yıldır yapılan çalışmalar çocuklarda suç oranının azaldığını gösterdi. Çünkü çocuklar daha çok evlere kapandılar ve zamanlarını bilgisayarların önlerinde geçirmeye başladılar. Artık bilgisayarlarla daha fazla zaman geçiriyorlar. Bundan dolayı suçtan uzaklaşmış oluyorlar. Ancak bununla birlikte farklı suçlar meydana geliyor. Mesela internette taciz, hakaret, pedofili gibi olaylar çoğaldı. Bizim amacımız internetin faydalarını göz ardı etmemek ama bununla beraber çocukların okul ve internet dışında faydalı zaman geçirmelerini sağlamak."