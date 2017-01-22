Tü'de Akademik Kurul Toplantıları

Trakya Üniversitesi'nin (TÜ) mühendislik ve eczacılık fakültelerinin akademik kurul toplantısı gerçekleşti.



TÜ'den yapılan açıklamaya göre, mühendislik ve eczacılık fakültelerinin ayrı ayrı yapılan akademik kurul toplantılarında, fakültelerin şu anki durumları değerlendirilerek, gelecek dönemlerle ilgili hedefler görüşüldü.



Toplantılara, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğluve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mümin Şahin ile mühendislik fakültesi dekanı Prof. Dr. Yılmaz Çan ile eczacılık fakültesi dekanı Prof. Dr. Gülay Şeren ile akademisyenler katıldı.