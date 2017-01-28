Tü'de 7. Üroonkoloji Kongresi

Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) 7. Üroonkoloji Kongresi düzenlendi.



TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrasya Üroonkoloji Derneği tarafından Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleşen kongreye, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. İhsan Karaman, TÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, TÜ Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali İhsan Taşçı, Türk Üroloji Akademisi Koordinatörü Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu ve akademisyenler katıldı.



Tabakoğlu, kongrede yaptığı konuşmada, TÜ hakkında bilgiler verdi. Üniversitenin tıp konusunda bölgenin en önemli kurumlarında biri olduğunu ifade eden Tabakoğlu, kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.