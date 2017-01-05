Ttso Trabzon'un Tanıtımına Yarışma ile Katkı Sağlıyor

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, "OneTrabzon, şehrimizi sadece Türkiye'de değil dünyada da sosyal medya yoluyla tanıtma amaçlı kurulmuş bir yapıdır." dedi.



TTSO'nun, Türkiye ve dünyada odanın tanıtılması amacıyla açtığı "OneTrabzon" Instagram hesabında fotoğraf paylaşanlar arasında düzenlenen yarışmada dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi.



Törende konuşan TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, değerlendirmelerin üçer aylık dönemler halinde yapıldığı yarışmada ödüllerin artarak devam edeceğini söyledi.



"OneTrabzon, şehrimizi sadece Türkiye'de değil dünyada da sosyal medya yoluyla tanıtma amaçlı kurulmuş bir yapıdır." diyen Hacısalihoğlu, şöyle devam etti:



"Trabzon'u çok iyi bilen, fotoğraflayan ve şehrin uluslararası piyasada tanınmasını sağlayan fotoğrafçıların katılımıyla yapılan çalışmanın başlangıcındayız. Amacımız şehrimizi dünyada daha fazla tanıtmak ve daha fazla turist ile yatırımcı çekmek. OneTrabzon çalışması bundan sonra daha hızla yayılarak devam edecek. Geçen 9 aylık sürede 2 binin üzerinde fotoğraf paylaşıldı. Tüm fotoğrafçıları verdikleri katkı dolayısıyla kutluyorum. Amacımız bunu daha fazla duyurmak ve şehrimizi daha fazla tanıtmaktır."



Hacısalihoğlu, paylaşılan fotoğraflar arasında Instagram üzerinden yapılan puanlamalar ve beğenilerden sonra en fazla beğenilen fotoğrafları yönetimin değerlendirdiğini kaydederek, "Ayrıca sürekli fotoğraf paylaşanlar da dikkate alınıyor. Değerlendirmeler her üç aylık dönem için yapılmaya devam edecek. Ödüllerimiz de giderek artacak." diye konuştu.



Hacısalihoğlu, konuşmanın ardından "OneTrabzon" hesabından paylaştıkları fotoğraflarda en fazla beğeni alan Faruk Eroğlu, Ali Fatih Akçay ve Ömür Avcı'ya akıllı telefon takdim etti.