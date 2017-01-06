Ttk, Kandilli Beldesindeki Taşınmazları Satışa Çıkardı

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Kandilli beldesindeki taşınmazları ihale usulüyle satışa çıkarttı.



TTK Genel Müdürlüğü tarafından Kandilli beldesinde Armutçuk TİM'e bağlı bulunan 10 adet bina ve tarlanın yanı sıra sinema, işçi pavyonu ve yemekhane ihale usulüyle satışa çıkartıldı. Toplamda yaklaşık 20 bin metrekare üzerindeki taşınmaz malları satışa çıkartan kurum, satıştan iki milyon liranın üzerinde gelir elde etmeyi planlıyor.



Tekliflerin verileceği son tarih ise 16 Ocak 2017 saat 15.00 olarak belirlendi. Her taşınmaz için en yüksek fiyat veren katılımcıya taşınmazın satışının yapılacağı belirtildi. İsteklilerin birden çok taşınmaz mal için ihaleye girmelerinin mümkün olduğu belirtilerek, şöyle denildi:



"Bu takdirde her bir taşınmaz mal için ayrı ayrı teminat yatırarak tekliflerini vermeleri, teklif mektubunu şartname ekindeki örneğine uygun olarak doldurmaları, ayrıca isteklilerce hazırlanan teklif zarfının (Dış zarf) üstüne isteklinin adresi ile teklifin hangi taşınmaz mala ait olduğunu yazmaları gerekmektedir. Verilen tekliflerin süresi ihale tarihinden itibaren en az 150 gündür." - ZONGULDAK