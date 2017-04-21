Ttk Genel Müdürlüğüne Atama

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Yönetim Kurulu Başkanlığına ve Genel Müdürülük görevine vekaleten Kazım Eroğlu atandı.



Eroğlu, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, göreve atanmasının herkese hayırlı olmasını dilediğini söyledi.



TTK Kozlu Müessese Müdürlüğüne 1986'da maden mühendisi olarak göreve başladığını ifade eden Eroğlu, şöyle konuştu:



"Kurumda sırasıyla vardiya mühendisliği, baş mühendislik, işletme müdürlüğü, üretim müdür muavinliği, 2004'den buyana da müessese müdürlüğü yaptım. Toplamda bakıldığı zaman 31 yıllık kurumda çalışma sürem var. İşe başladığım günden bugüne kadar özellikle bize ağabeylik yapan yetişmemizde büyük payı olan herkese teşekkür ediyorum. Atamayı yapan yetkili makama sonsuz teşekkürlerimi en kalbi duygularımı, sevgilerimi iletiyorum."