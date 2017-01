Ttk, Azalan İşçi Sayısına Rağmen Üretiyor

FERDİ AKILLI - Kurulduğu günden bu yana ülke ekonomisine ve istihdama önemli katkılar sağlayan Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK), çalışan sayısındaki azalmaya rağmen son 5 yılda Zonguldak havzasında ürettiği kömür miktarı 6 milyon tona yaklaştı.



Uzun Mehmet'in, Neyren köyü civarında bulduğu "siyah taşların" ocakta yandığını fark ettiği günden bu yana üretilen taş kömürü, TTK'ya bağlı Armutçuk, Kozlu Karadon, Amasra ve Üzülmez müessese müdürlüklerinde madencilerin kazısı ya da hava basınçlı kazıcılarla çıkarılıyor.



İşçi sayılarının geçen yıllara oranla azalmasına rağmen ekonomiye katkısı önem arz eden Zonguldak havzasında son 5 yılda 5 milyon 969 bin 26 ton kömür üretildi. En fazla üretim, 1967'de 35 bin 703 işçiyle 5 milyon 30 bin 864 ton olarak gerçekleştirilirken, en az üretim ise 7 bin 7 bin 979 işçiyle geçen yıl 911 bin 2 ton olarak hesaplandı.



Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuruma ait maden ocaklarında yoğun çalışıldığını, işçi sayısına göre de üretim miktarlarının değiştiğini söyledi.



TTK'nın 5 milyon ton kapasite ve 14 bin norm kadroyla kurulduğunu ifade eden Demirci, "Kurumda işçi sayısı 8 binin altına düştü. TTK'nın ayakta kalabilmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlayabilmesi için işçi talebinin bir an önce sonuçlanması gerekir. Kurumdaki emeklilikler nedeniyle işçi sayısı geçmiş yıllara oranla düştü. Bu da üretimi olumsuz etkiledi." diye konuştu.



Demirci, üretimin, çalışan işçi sayısıyla doğru orantılı olduğuna dikkati çekerek, işçi alımlarının olmaması nedeniyle üretimin her yıl biraz daha düştüğünü kaydetti.



"İşçi sayısı az olunca tahkimatta da sıkıntı yaşanıyor"



Geçen yıl sonu itibarıyla 7 bin 979 işçinin çalıştığı TTK'ya bağlı maden ocaklarında meydana gelen çeşitli kazalarda 2 bin 122 işçi yaralanırken, Karadon Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında 7 Nisan 2016'da tavan göçmesi sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi.



Demirci, kurumda göçük, nakliyat, patlayıcı madde, makine, elektrik işleri ve malzeme taşınması sırasında oluşan kazalar nedeniyle işçilerin yaralandığını ifade etti.



TTK'da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerince iş sağlığı ve güvenliği yönünden denetimlerin gerçekleştirildiğini ve iş kazalarının önlenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü kaydeden Demirci, "Yer altında çalışan işçi sayısı az olduğundan tahkimat ve arın ilerlemesi konularında sıkıntı yaşanıyor. İşçilerimizin kazalarda yaralanmasını ve hayatını kaybetmesini istemiyoruz." şeklinde konuştu.



Demirci, iş sağlığı ve güvenliği yönünden gerekli önlemleri almaya çalışıldığını belirterek, "Her işçiye gaz maskesi veriliyor. Çipli takip sistemi, yeni tahkimat yöntemleri, yer altındaki gaz izleme sensörleri ve madencilere yönelik eğitimlerin yanı sıra yılların verdiği tecrübe, iş kazalarının azalmasında etkin rol oynuyor." ifadesini kullandı.