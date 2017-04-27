Ttk 27. Dönem Tis'te 67 Madde Üzerinden Anlaşma Sağlandı

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) çalışan işçileri ilgilendiren, 01 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasını kapsayacak ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) ile Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (Kamu-İş) arasında süren 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin üçüncü oturumu 26 Nisan 2017 tarihinde Ankara'da Kamu-İş Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.



Dördüncü oturuma GMİS Genel Merkez Yönetim Kurulu, GMİS'e bağlı Karadon, Kozlu, Armutçuk, Üzülmez, Amasra, Merkez Servisleri Şubelerinin Başkanları, GMİS'in ve TTK'nın TİS Komisyonu üyeleri ile Kamu-İş Uzmanları katıldı. Üçüncü oturumda 7 madde üzerinde anlaşma sağlandı. Daha önce gerçekleştirilen üç oturumda 61 madde üzerinde anlaşmaya varılmıştı. Böylece anlaşma sağlanan madde sayısı 68 oldu.



Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) çalışan yaklaşık 8 bin işçiyi ilgilendiren ve 2017 ile 2018 yıllarını kapsayacak 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi 83 maddeden oluşacak. TTK 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine 11 Mayıs 2017 tarihinde Ankara'da devam edilecek.



MTA Toplu İş Sözleşmesi'nde 50 maddede anlaşmaya varıldı



Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü'ne bağlı işyerlerinde çalışan işçileri ilgilendiren, 1 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasını kapsayacak ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) ile Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (Kamu-İş) arasında sürdürülen 17. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerini üçüncü oturumu 26 Nisan 2017 tarihinde Ankara'da Kamu-İş Toplantı Salonu'nda yapıldı. MTA 17. Dönem TİS ikinci oturumuna; GMİS Genel Merkez Yönetimi, GMİS MTA Şube Yöneticileri, GMİS TİS Komisyonu Üyeleri ile Kamu-İş Uzmanları ve MTA Genel Müdürlüğü TİS Komisyonu üyeleri katıldı.



MTA TİS üçüncü oturumunda 8 madde üzerinde anlaşmaya varıldı. Böylece üç oturum sonunda kabul edilen madde sayısı 50 oldu. MTA'da çalışan işçileri ilgilendiren ve 2017 ile 2018 yıllarını kapsayacak 17. Dönem Toplu İş Sözleşmesi 79 maddeden oluşuyor. MTA 17. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine 10 Mayıs 2017 tarihinde Ankara'da devam edilecek. - ZONGULDAK