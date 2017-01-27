Tt Arena İçin Barcelona Örneği

FutbolArena - Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray'da yönetim, Türk Telekom Arena için yeni projeleri hayata sokuyor. Sarı kırmızılı idarciler, Barcelona'yı örnek alarak statta değişiklikler yapacak.



Sabah'ın haberine göre; Oyuncuların sahaya çıkış yaptığı koridoru şampiyonluk ve kupa posterleri ile süslendi. Ayrıca Galatasaray Müzesi de Aslantepe'ye taşınıyor.



TT Arena'da daha önce toplantı salonu olarak kullanılan bölümde müze inşaatı başladı ve Haziran ayında görkemli bir açılış sarı-kırmızılı camiayı bekliyor.



İnteraktif müzenin sponsoru da bulundu. Hem görüntülü hem sesli videolarla sergilenecek her kupanın hikayesi anlatılacağı müze için Barcelona'nın Camp Nou'daki müzesi örnek alındı.