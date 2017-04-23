Tt Arena'da Kazanan Fenerbahçe! 1-0

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren gol 90+1. dakikada Josef de Souza'dan geldi.



Fenerbahçe böylelikle 2. sıradaki Başakşehir'in puan kaybettiği haftada Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürmüş oldu.



Bu sonucun ardından Fenerbahçe haftayı 53 puanla 3., Galatasaray ise 49 puanla 4. sırada kapattı.



Gelecek hafta Galatasaray deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak.



Fenerbahçe ise sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.



İLK İSABETLİ ŞUT 86. DAKİKADA



Fenerbahçe, Galatasaray karşısında mücadeleyi tek isabetli şut ile tamamladı. Fenerbahçe'nin kaleyi bulan tek şutunu 86. dakikada Alper Potuk çekti. Fenerbahçe'nin maçtaki ikinci isaberli şutunu çeken Josef de Suouza takımına 3 puanı kazandırdı.



FENERBAHÇE 5 YIL SONRA KAZANDI



Fenerbahçe'nin TT Arena'daki galibiyet hasreti sona erdi. Sarı lacivertliler son olarak 2012 yılında Galatasaray'ı mağlup etmişti.



(Sporvadisi.com)