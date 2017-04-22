Tt Arena'da 8. Randevu

Galatasaray, yarın oynayacağı Fenerbahçe ile bugüne kadar 7 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılıların 4'e 2 üstünlüğü var.



Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında TT Arena'da yarın Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu maçtan önce Beşiktaş ve Fenerbahçe ile TT Arena'da toplam 14 kez mücadele etti. Söz konusu maçlarda Aslan, 8 kez galip gelirken, 4 kez de rakiplerine mağlup oldu. 2 maçta ise kazanan çıkmadı.



Fenerbahçe ile 8. randevu



TT Arena'daki ilk derbiyi 8 Mart 2011 yılında Fenerbahçe ile oynayarak başlayan Galatasaray, karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Bu maçın ardından sarı-kırmızılılar, TT Arena'da sarı-lacivertliler ile 6 kez mücadele etti. Geride kalan 7 maçta Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye 4'e 2 üstünlüğü bulunuyor. 1 maçta ise eşitlik bozulmadı.



TT Arena'da oynanan Beşiktaş ve Fenerbahçe karşılaşmalarının sonuçlar şöyle:



2010-2011 Spor Toto Süper Lig



8.03.2011 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2



2011-2012 Spor Toto Süper Lig



07.12.2011 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 1



26.02.2012 Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 2



2011-2012 Süper Final



22.04.2012 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2



06.05.2012 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 2



2012-2013 Spor Toto Süper Lig



16.12.2012 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1



27.01.2013 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1



2013-2014 Spor Toto Süper Lig



22.02.2014 Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 0



06.04.2014 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 0



2014-2015 Spor Toto Süper Lig



18.10.2014 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1



24.05.2015 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0



20115-2016 Spor Toto Süper Lig



13.04.2016 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0



08.05.2016 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1



2016-2017 Spor Toto Süper Lig



27.02.2017 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1 - İSTANBUL