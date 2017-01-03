TSYD İzmir 2. Spor Gazeteciliği Yarışması

Yarışma haber, fotoğraf, röportaj, köşe yazısı ve sayfa düzeni kategorilerinde yapılacak.

TSYD İzmir Şubesi'nin sorumluluğundaki illerde görev yapan spor gazetecileri, 01 Ocak 2016-31.12.2016 tarihleri arasında yayımlanmış, her kategori için en çok 2 eseri ile yarışmaya başvurabilecek. Eserlerin 1 aslı ve 3 fotokopisinin , bir sunuş yazısı ile 16 Ocak 2017 tarihine kadar, TSYD İzmir Şubesi ofisine elden ya da postayla teslim edilmesi, başvuru için yeterli kabul edilecek.

TSYD Genel Merkezi'nde İzmir'i temsil eden yönetim kurulu üyeleri ile şube yönetim kurulu üyelerinden oluşan jüri; başvurular arasından her kategoride 1 eseri ödüllendirecek.

Ödüller, bundan önce olduğu gibi yine yakın geçmişte yitirdiğimiz isimlere ithaf edilecek. Kazanan spor gazetecilerine, düzenlenecek törenle TSYD İzmir şubesi tarafından her kategori için yarım altın takdim edilecek.

