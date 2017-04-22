Tsyd'den Flaş Açıklama

İşte Türkiye Spor Yazarları Derneği'nden yapılan açıklama.



Çaykur Rizespor ile Medipol Başakşehir takımları arasında oynanan Spor Toto Süper Lig maçının ardından sadece görevini yapmaya çalışan medya mensuplarına, Medipol Başakşehir futbol takımı futbolcuları tarafından çok çirkin bir saldırı gerçekleştirilmiştir.



Spor ahlakına sığmayacak bir kaba kuvveti, organize bir şekilde kamu görevini geçekleştiren meslektaşlarımıza uygulayarak darp eden futbolcuları ve Medipol Başakşehir kafilesinden bu olaya karışanları en şiddetli şekilde kınıyor, Türkiye Spor Yazarları Derneği olarak olayın takipçisi olacağımızı dile getiriyoruz.



Yaralanan meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir bir daha bu tür saldırıların yaşanmamasını temenni ederiz.



TÜRKİYE SPOR YAZARLARI DERNEĞİ



[haber=33655]



Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir maçı sonrası stat dışında istenmeyen olaylar yaşanmış. Başaksehirli futbolcular A Spor kameramanını darp etmişti.