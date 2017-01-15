Tsyd Afyonkarahisar İl Temsilciliği Spor Muhabirleriyle Yemekte Buluştu

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Afyonkarahisar İl Temsilciliği, kentte görev yapan spor muhabirleriyle yemekte bir araya geldi.



Bir restoranda gerçekleştirilen yemeğe yerel ve ulusal basında görev yapan spor muhabirleri ve yazarları katıldı.



TSYD İl Temsilcisi Nadir Güzbey, farklı spor dallarının artması ile spor muhabirliği öneminin daha fazla arttığını söyledi.



Güzbey, "Spor Toto 3. Lig'in, 2. yarısının başlaması nedeniyle ilimizde spor basınında görev yapan tüm meslektaşlarımızla bir araya gelmek istedik. Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun artması ve ilimiz spor basının gelişmesi adına muhabir ve yazar arkadaşlarımızla karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Sporun özellikle ilimizin tanıtımına katkı sağlaması için bu tür etkinlikleri ilerleyen zamanlarda da devam ettirmeyi düşünüyoruz."



Etkinlik çektirilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.