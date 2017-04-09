Tsrm Bölge Toplantısı Samsun'da Yapıldı

Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği(TSRM) Derneği Samsun Bölge Toplantısı Ondokuz Mayıs Üniversitesinde(OMÜ) yapıldı.



OMÜ Tıp Fakültesi Dekanlık Pembe Salonda düzenlenen TSRM Bölge Toplantısı'na; OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, TSRM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Zeki Işık, TSRM Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Berfu Demir, OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Davut Güven ve uzmanlar katıldı.



OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir'in selamlama konuşmasının ardından kürsüye çıkan TSRM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Zeki Işık, "TSRM olarak bölge toplantılarına özellikle son 3 yıldır oldukça önem veriyoruz. Yurdun bir çok noktasına gidiyoruz. Bu bize önemli tecrübeler kazandırdı. Gittiğimiz yerlerde hem bilimsel paylaşımımızı yaptık hem bir şeyler öğrenmeye çalıştık" dedi.



Açılış konuşmalarının ardından katılımcılar sunumlarını yaptı. - SAMSUN