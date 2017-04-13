Tşof Başkanı Apaydın: "Taksilere Kamera Özel Hayatın Gizliğine Aykırı Bir Durumdur"

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, tksilerin ulaşım sektöründe kişilerin tercih ettikleri bağımsız, kapıdan kapıya ve bireysel talep üzerine hizmet sağlayan araçlar olduğunu belirterek, "Bu yönüyle taksilere kamera takılması yerinde bir uygulama değildir. Özel hayatın gizliğine de aykırı bir durumdur" dedi.



TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, taksi türü taşıtlarda ön dış ve özellikle de iç kamera ile kayıt cihazının bulundurulmasının Anayasa'nın 20'nci maddesindeki 'Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz' hükmü ile koruma altına alınan temel hak ve hürriyetlerden olan özel hayatın gizliliğini de ortadan kaldıracağını söyleyerek, "Temel hak ve hürriyetlerin özlerine dokunulmaksızın yalnızca anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabileceği ve bu sınırlamaların anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamayacağı da anayasanın amir hükmüdür" dedi.



"Taksilere kamera esnafımıza müşteri kaybettirir"



Apaydın, "Taksi ile yolculuğu tercih eden vatandaşlar 'özel hayatın gizliliğini ihlal' nedeniyle hem taksici esnafımız hem de uygulama konusundaki karar alıcılar aleyhine hukuki yollara müracaat edebileceklerdir. Bu da vatandaşlarımızda idarenin yanı sıra esnaflarımıza karşı güvensizliğe yol açacaktır. Şehir içi yolcu taşımacılığında önemli bir yer tutan taksilere kamera takılması kararından vazgeçilmeli, uygulama yalnızca otobüs ve minibüs taşımacılığıyla sınırlandırılmalıdır. Aksi takdirde kameralı taksi uygulamasından esnafımızın kaybı fazla olur. Çünkü bu durumda kimse taksiye binmez ve bu da müşteri kaybı demektir" diye konuştu. - ANKARA