Tşof Başkanı Apaydın'dan Yarıyıl Tatili Uyarısı

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, yarıyıl tatiline çıkacak olan velileri uyararak, "Özel araçları ile tatile çıkacak olan öğretmen, öğrenci ve velilerimiz araçlarını kış şartlarına uygun hale getirmeli ve araçlarında mutlaka zincir ve çeki halatı bulundurmalıdırlar" dedi.



TŞOF Başkanı Apaydın yaptığı yazılı açıklama ile 2016-2017 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili öncesi velileri trafik kazaları konusunda uyardı. Apaydın, ilköğretim ve ortaöğretimde 18 milyon öğrenci ve sayıları 900 bini aşkın öğretmenin yarıyıl tatilinin Cuma günü ülke genelinde başlayacağını ve yaklaşık 19 milyon öğretmen ve öğrencinin aynı anda tatile çıkacağını hatırlattı. Öğrenci, öğretmen ve aileleri ile birlikte ülke nüfusunun yarısını oluşturan 40 milyona yakın kişinin tatile çıkacağı için trafikte yoğunluk yaşanacağını kaydeden Fevzi Apaydın, "Yaşanacak yoğunluk nedeniyle tatile çıkacak olan öğrenci, öğretmen ve velilerimizin acele etmemeleri kendileri ve araçlardaki diğer yolcuların can güvenliği açısından çok önemli. Her tatil döneminde insanlarımızın aynı anda hareket etmelerinden dolayı trafik kazalarında artışlar yaşanmaktadır. Eğitim ve öğretim yılının ilk yarıyılını tamamlayıp, sevdiklerimizle beraber geçireceğimiz tatilimizi kötü anılarla noktalamayalım. Heyecan duyduğumuz böyle günlerde özel araçları ile tatile çıkacak olan öğretmen, öğrenci ve velilerimiz araçlarını kış şartlarına uygun hale getirmeli ve araçlarında mutlaka zincir ve çeki halatı bulundurmalıdırlar. Çünkü ülke genelinde ağır kış şartları ve olumsuz hava şartları nedeniyle yolların zaman zaman kapanmasına, buzlanmasına ve kayganlaşmaya sebep olmaktadır" ifadelerini kullandı.



"Denetimler artırılmalı"



Okulların tatil olmasının ardından şehirlerarası yollarda trafik denetimlerinin artırılması gerektiğini belirten Apaydın, "Biran önce tatile çıkayım, şu stresli ortamdan kurtulayım diyerek aşırı hızla araç kullanılmamalı ve hatalı sollama yapmamaya özen gösterilmelidir. Araç kullanırken bunalan ve uykusu gelen bütün sürücüler yol güzergahı üzerinde bulunan dinlenme tesislerinde 20-30 dakika mola vermelidirler. Ayrıca araç kullanırken sürücülerimiz sigara içmek ve telefonla konuşmak gibi dikkat dağıtacak davranışlardan da uzak durmalıdırlar. Çünkü yorulan ve uykusuz olan sürücülerin refleksleri bozulmakta ve kaza melekeleri artacağından, dikkatlerini dağıtacak cep telefonu ve sigara içme gibi davranışlardan kaçınmalıdırlar. Uzun yola çıkacak sürücülerin güvenli bir yolculuk yapmaları için kışın sabah erken saatlerde veya gece yolculuğundan kaçınmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü gizli buzlanma kazalara davetiye çıkarıyor" dedi. - ANKARA